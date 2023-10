Rachel Sheherazade: relembre 8 famosos que já foram expulsos de ‘A Fazenda’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/10/2023 - 16:24 Para compartilhar:

Não se fala em outra coisa nas redes sociais e em rodas de conversas a não ser sobre a expulsão de Rachel Sheherazade de A Fazenda 15. Na tarde desta quinta-feira, 19, a jornalista foi expulsa do reality show rural da Record TV – após ter colocado a mão no rosto de Jenny Miranda durante uma briga.

“São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje”, disse o aviso da Record para os peões.

Em uma conversa com seus aliados, Sheherazade destacou que colocou sua mão no rosto de Jenny. Depois disso, a ex-âncora do SBT foi chamada pela produção e não voltou mais para a sede.

A IstoÉ Gente relembra 8 famosos que, assim como Rachel Sheherazade, já foram desclassificados de A Fazenda. Confira!

Duda Yankovich

A Fazenda 4 (2011): a lutadora Duda Yankovich foi expulsa do programa após agredir fisicamente o ator Thiago Gagliasso. Na ocasião, Duda acabou dando um tapa no irmão de Bruno Gagliasso durante um jogo de basquete aquático.

Lucas Barreto

A Fazenda de Verão (2012): o modelo Lucas Barreto foi eliminado da edição especial do programa após ameaçar e agredir um colega de confinamento, o promotor de eventos Haysam, com um machado.

Nadja Pessoa

A Fazenda 10 (2018): Nadja Pessoa deixou a atração após perder o controle e chutar Caíque Aguiar.

Catia Paganote

A Fazenda 10 (2018): a ex-paquita Catia Paganote foi expulsa após dar um tapa na cabeça de Evandro Santo durante uma dinâmica na piscina.

Phellipe Haagensen

A Fazenda 11 (2019): o ator Phellipe Haagensen foi expulso do reality após ter dado um beijo na ex-BBB Hariany Almeida sem o consentimento da peoa.

Nego do Borel

A Fazenda 13 (2021): Nego do Borel foi desclassificado após acusações de estupro de vulnerável contra Dayane Mello.





Tiago Ramos e Shayan Haghbin

A Fazenda 15 (2022): Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos após se agredirem no reality show rural.

