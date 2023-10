Rachel Sheherazade fala pela primeira vez após expulsão de ‘A Fazenda 15’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2023 - 3:40 Para compartilhar:

Rachel Sheherazade deu as caras no Instagram na noite desta quinta-feira, 19, após ter sido expulsa do reality A Fazenda 15. Na rede social, a jornalista tranquilizou fãs e recebeu centenas de comentários de apoio.

“Eu estou bem. Como todos sabem, eu saí d’A Fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem”, começou.

A jornalista deixou o reality após um desentendimento com Jenny Miranda, quando tocou no rosto da companheira de confinamento. Entenda a briga aqui.

“Em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos e quero, principalmente, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicam a mim. Sem vocês, eu nada seria”, continuou ela. Veja o vídeo.

A trajetória de Rachel foi notável: em poucas semanas, ela se tornou queridinha do público e favorita para vencer o reality. Ela também foi a participante que mais ganhou seguidores no Instagram durante o primeiro mês de confinamento: antes com 700 mil seguidores, ela agora acumula 3,2 milhões de fãs.

No X/Twitter, internautas se revoltaram com a expulsão da favorita, com anúncios de cancelamento do PlayPlus (streaming da Record) e boicote ao reality.

