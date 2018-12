Rabobank: safra 2018/19 de soja do Brasil praticamente satisfaz demanda da China

Washington, 12 – O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) aumentou em 1,5 milhão de toneladas sua previsão de estimativa de produção de soja da safra 2018/19 no Brasil para um nível que pode atender praticamente toda a demanda anual da China, na análise do banco de investimentos Rabobank. A revisão para uma estimativa de 122 milhões de toneladas foi divulgada na terça-feira no relatório mensal de oferta e demanda do USDA.

Segundo a instituição financeira, a safra recorde do Brasil reduziria expressivamente a dependência chinesa do fornecimento da oleaginosa norte-americana no curto prazo.

“Mas faz sentido o governo chinês reforçar as reservas com compras estratégicas de curto prazo dos EUA para satisfazer o presidente Donald Trump, em meio a negociação de um acordo comercial”, pondera o Rabobank.

A China era o principal comprador de soja dos EUA. No entanto, desde julho, sobre todas as importações de oleaginosa norte-americana são aplicadas uma sobretaxa de 25%. Fonte: Dow Jones Newswires.