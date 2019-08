Rabobank: fusões e aquisições no setor de lácteos devem aumentar

São Paulo, 09 – O Rabobank prevê que as fusões e aquisições no setor global de lácteos aumentem no próximo ano, mas que o crescimento orgânico do setor deve ser prejudicado por avanço econômico mais lento na China e uma possível recessão nos Estados Unidos. “Ao mesmo tempo, companhias vão reconsiderar suas posições em decorrência dos riscos causados por tensões comerciais entre EUA, União Europeia, México e China, Brexit, e as crescentes restrições ambientais ao redor do mundo”, diz o banco em estudo listando as 20 principais empresas do setor.

Em 2018, o banco viu os baixos preços de commodities, problemas climáticos em regiões exportadoras e o dólar valorizado como obstáculos para o aumento da receita das principais companhias, mas, mesmo assim, foi detectado aumento de 2,5% na receita somada das 20 principais companhias do setor, ante alta de 7,2% no ano anterior.

A Nestlé ficou em primeiro lugar no ranking, ajudada por um franco suíço estável ante o dólar e por crescimento orgânico de sua linha de alimentação infantil. A Lactalis ficou em segundo lugar, com 15 acordos para aumentar sua presença global, incluindo a aquisição da Itambé no Brasil. Em terceiro lugar, está a Danone, com a Fonterra em quarto e a FrieslandCampina em quinto.