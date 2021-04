Rabobank eleva safra de soja do Brasil a 136 mi t; reduz estimativa para milho

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de soja do Brasil deverá alcançar um recorde de 136 milhões de toneladas na temporada 2020/21, disse o Rabobank nesta segunda-feira, elevando sua estimativa frente aos 132,5 milhões de toneladas projetados anteriormente, após melhora nas condições climáticas.

“Atualizamos nossa projeção… dadas as chuvas que ocorreram de dezembro a fevereiro e favoreceram as lavouras”, afirmaram os analistas do banco em nota.

Em relação à produção total de milho no Brasil em 2020/21, a estimativa do Rabobank atingiu 105 milhões de toneladas, corte de 2 milhões de toneladas em relação à previsão anterior, devido ao atraso no plantio e à irregularidade das chuvas nas regiões produtoras de milho “safrinha”.

(Reportagem de Nayara Figueiredo, texto de Gabriel Araujo)

Veja também