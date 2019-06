Rabobank desembolsa R$ 50 mi para financiar projetos na Usina São Manoel

São Paulo, 18 – O Rabobank anunciou que realizou o desembolso de R$ 50 milhões para a Usina São Manoel, a fim de financiar projetos sustentáveis. A iniciativa, em parceria com o Fundo AGRI3, faz parte do programa Kickstart Food, lançado em 2017 pelo Rabobank e a ONU Meio Ambiente, no encontro do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), para promover e estimular projetos de produção sustentável de alimentos em todo o mundo.

Conforme comunicado do banco, os projetos financiados pelo fundo devem combinar agricultura sustentável, proteção florestal (ou reflorestamento) com redução de emissões de CO2, e contribuir para o desenvolvimento social nas propriedades rurais e seu entorno.

Segundo Marcelo de Castro Alves, gerente executivo do Rabobank Brasil e membro do time de Impact Finance na Holanda, do ponto de vista prático, “a Usina São Manoel terá prazo de 10 anos no total e 3 anos de carência”.