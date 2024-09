Rabiot tem princípio de acordo para jogar no Olympique de Marselha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/09/2024 - 17:57 Para compartilhar:

O volante francês Adrien Rabiot, livre no mercado desde o início da temporada, está muito perto de assinar com o Olympique de Marselha, “sob a condição do resultado dos exames médicos”, anunciou o clube neste domingo (15).

Sem equipe desde sua saída da Juventus, em junho, Rabiot, de 29 anos, teria reduzido sua pedida salarial para jogar pelo Olympique. Segundo a imprensa italiana, o jogador recebia 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual) por ano na Juve.

A duração de seu contrato com o time de Marselha não foi revelada.

Titular da seleção francesa na última Eurocopa, Rabiot chegou à Juventus em 2019, ao fim de sua passagem pelo Paris Saint-Germain.

Campeão da Serie A em 2020 e seis vezes campeão da Ligue 1 com o PSG, Rabiot tem 48 jogos pelos ‘Bleus’ e esteve no elenco vice-campeão mundial na Copa de 2022.

Caso sua contratação seja confirmada, Rabiot irá reforçar um ambicioso projeto do Olympique de Marselha sob o comando do técnico italiano Roberto De Zerbi.

stt-lh/obo/iga/dr/cb