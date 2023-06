Rabiot renova com a Juventus até 2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 11:33 Compartilhe

O meia francês Adrien Rabiot, que estava em fim de contrato com a Juventus, decidiu renovar por mais uma temporada, anunciou o clube de Turim nesta terça-feira (27).

“Adrien renova até 30 de junho de 2024”, informou a Juve em sua página na internet.

A um ano da Eurocopa da Alemanha, o jogador escolheu continuar sob o comando do técnico Massimiliano Allegri na ‘Velha Senhora’, apesar de o clube não estar na próxima Liga dos Campeões.

Rabiot, que desembarcou em Turim em 2019, encerrou sua melhor temporada na Juventus, com 11 gols entre todas as competições, apesar do ano complicado para a equipe: eliminada na fase de grupos da Champions e sétima colocada no Campeonato Italiano, após ser punida com a perda de 10 pontos por fraudes contábeis da diretoria.

O meia de 28 anos foi um dos jogadores mais regulares no time de Allegri e se consolidou como titular da seleção da França na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde os ‘Bleus’ foram vice-campeões.

Tanto no clube como na seleção, seu bom desempenho coincidiu com a ausência de Paul Pogba, que praticamente não jogou na temporada por conta de uma grave lesão no joelho.

Segundo a imprensa italiana, Rabiot tinha uma oferta de transferência para o Manchester United, mas decidiu permanecer na Juventus.

