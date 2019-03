Rabiot “é um refém do PSG”, denuncia sua mãe e agente

Adrien Rabiot “é um refém do Paris Saint-Germain”, denunciou nesta segunda-feira no jornal L’Équipe a mãe e agente do jogador de 23 anos, afastado pelo clube parisiense desde 14 de março, embora “não tenha cometido nenhum erro”, acrescentou Véronique Rabiot.

“Adrien é um prisioneiro atualmente. É um refém do PSG. Daqui a pouco vão deixá-lo com pão, água e numa cela!”, criticou Véronique. A medida contra seu filho acaba no dia 27 de março.

Adrien Rabiot “está sofrendo com tudo o que está acontecendo com ele”, disse sua mãe. “O criticam por sair (à noite) quando não querem deixá-lo jogar. É contraditório. Não é possível enclausurá-lo”.

“Há um novo abuso de poder por parte da diretoria do Paris Saint-Germain. Acho que o que querem agora é levar a uma ruptura de contrato. Mas Adrien não cometeu erro nenhum”, concluiu.

O jogador francês, em conflito com seu clube por não querer renovar um contrato que acaba no próximo dia 30 de junho, foi punido por ir a uma boate na mesma noite em que sua equipe foi eliminada pelo Manchester United nas oitavas de final da Liga dos Campeões (com uma derrota de 3 a 1 no dia 6 de março).

Ele também foi sancionado por ter dado uma ‘curtida’ em um vídeo publicado nas redes sociais pelo ex-jogador da seleção francesa Patrice Evra que mostrava sua euforia nas arquibancadas do Parque dos Príncipes após a vitória de sua ex-equipe.

Na ocasião, o diretor esportivo do PSG, Antero Henrique, comentou: “Acho inaceitável a atitude e a falta de profissionalismo de um jogador como Adrien Rabiot com o clube, seus companheiros e torcedores. Quero lembrá-lo que até 30 de junho de 2019 ele faz parte de nosso elenco”.

Rabiot, que não jogou mais desde a partida na fase de grupos da Liga dos campeões contra o Estrela Vermelha de Belgrado no dia 11 de dezembro, quando entrou bem no fim do jogo, continua treinando, embora sua mãe não dê detalhes sobre onde.

bdx/mcd/aam

MANCHESTER UNITED