‘R’ de patriota e ‘o’ de honesto; vereador de SP ‘apanha’ do português ao fazer homenagem

O vereador Milton César Marcossem (PSD), da Câmara Municipal de Mendonça, no interior de São Paulo, viralizou ao escorregar na Língua Portuguesa ao tentar homenagear o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). Ao tentar fazer um acróstico – que é quando a primeira letra de uma palavra forma outros nomes – Marcossem se embolou.

No discurso transmitido pela Câmara local, o vereador começou a listar as consoantes e vogais do nome do deputado estadual, dizendo que tinha “R” de patriota, “L” de palmeirense e “O” de honesto.

Enquanto tentava fazer a sua homenagem ao deputado, o vereador chega a perceber os erros e pede desculpas aos companheiros de plenário. Mas, ao insistir na continuação do discurso, comete novas gafes. O descuido do parlamentar aconteceu em uma sessão solene na última sexta-feira, 18, mas repercutiu nas redes sociais apenas nesta quarta, 23.

“Carlão tem seis letras. O que ele é? C, competente. R, caráter. Falei errado, desculpe. C, de competente. A, de tem um caráter. R, de patriota. L, de palmeirense. A letra A de amigo e letra O de honesto. Então só tenho a agradecer ao Carlão, por tudo que ele tem feito ao nosso município”, disse Marcossem.

O deputado estadual fora homenageado em Mendonça com o título de cidadão honorário. Ele teria destinado recursos orçamentários para a região.

Para eliminar quaisquer dúvidas, de acordo com a ortografia oficial da Língua Portuguesa, as palavras palmeirense e patriota começam com a letra “P” enquanto que a inicial do termo honesto é “H”.

Ao viralizar nas redes, o vídeo foi citado até por humoristas como Antonio Tabet, do Porta dos Fundos. “Parabéns, Carlão! Linda homenagem”, brincou.

