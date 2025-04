‘Quisera Deus que o próximo papa seja igual a Francisco’, diz Lula após funeral

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou torcer para que o próximo papa seja igual a Francisco, morto depois de 12 anos à frente da igreja católica.

“Francisco foi o líder religioso mais importante do primeiro quarto desse século. Ele era mais do que um papa, se preocupava com as guerras, a fome e as questões que afligem o povo no mundo inteiro. Quisera Deus que o próximo papa seja igual a ele, com os mesmos compromissos religiosos e de combate à desigualdade“, afirmou o petista neste sábado, 26, após participar do cortejo fúnebre do pontífice.

Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, de uma comitiva de ministros e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Supremo Tribunal, Luís Roberto Barroso, Lula acrescentou que o “Brasil tinha um apreço muito grande” pela atuação de Francisco.

A despedida do pontífice reuniu boa parte dos líderes mundiais no Vaticano, em lista que incluiu os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, além de cerca de 250 mil fiéis.