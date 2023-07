Quirino salva Ituano de derrota diante do Juventude pela Série B com gol nos acréscimos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 19:18 Compartilhe

Com um gol Quirino, em peixinho aos 47 minutos do segundo tempo, o Ituano empatou com o Juventude por 1 a 1, neste sábado à noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou os dois estacionados na tabela de classificação.

O time paulista agora soma 19 pontos, no 14º lugar, cada vez mais preocupado com a zona de queda. De outro lado, o time gaúcho, com 25 pontos, é o sexto colocado e continua mirando a zona de classificação.

Encontrando muita liberdade com a bola nos pés, o Juventude iniciou o jogo criando as melhores chances de gol, embora arriscasse só de longe da grande área. Aos 11 minutos, David avançou sozinho da linha do meio campo e soltou a bomba. O goleiro Jefferson Paulino tentou segurar, mas a bola veio forte, rodopiou nas suas mãos e saiu para escanteio.

Aos 17, foi a vez do experiente Nenê arriscar. Ele recebeu a bola na frente da área e bateu com o pé direito, que não é o seu ponto forte. A bola iria entrar no ângulo não fosse um tapinha de Jeferson Paulino, que conseguiu mandar para escanteio.

Depois disso, o técnico Marcinho Freitas adiantou a marcação do Ituano, diminuindo os espaços para que o Juventude pudesse trabalhar a bola. O time da casa, porém, pouco foi ao ataque. Teve duas chances com chutes de longe de Rafael Cavalheira, um deles em cobrança de falta que passou por baixo da barreira e exigiu boa defesa de Thiago Couto.

No começo do segundo tempo, o Juventude saiu na frente no placar, aos seis minutos. Após lançamento, Rodrigo Rodrigues disputou com Rafael Pereira, que ficou caído no chão, e entrou na área. Na saída de Jefferson Paulino ele tocou de lado para que David apenas empurrasse para as redes.

A partir daí, o Juventude fez o jogo que queria desde o início: ficar na defesa à espera de um contra-ataque. O Ituano, precisando correr atrás do empate, tentou ser mais agressivo, mas pouco criou em termos de finalização.

A torcida do Ituano até vibrou quando Quirino desviou a bola para as redes, de cabeça, após saída errada do goleiro Thiago Couto. Mas o auxiliar já tinha indicado o impedimento, confirmado pelo árbitro e depois pelo VAR.

Quando tudo parecia perdido, saiu o gol de empate. Após cobrança de escanteio em direção ao centro da área, a bola ficou pipocando, com quatro toques até cair do lado esquerdo para Felipe Fonseca. Ele levantou a bola e Quirino, na pequena área, deu um peixinho para mandar a bola no canto esquerdo de Thiago Couto, definindo o resultado final.

Pela 17ª rodada, o Ituano vai até o Maranhão para enfrentar o Sampaio Corrêa, na sexta-feira, às 21h30. O Juventude vai receber o lanterna ABC, no sábado, às 11h, em Caxias do Sul.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 JUVENTUDE

ITUANO – Jefferson Paulino; Yury (Aluísio), Claudinho, Rafael Pereira e Mário Sérgio; Thiaguinho (Quirino), Rafael Cavalheira e Viniegra (José Carlos); Hélio Borges (Lucas Siqueira), Paulo Victor Felipe Saraiva (Felipe Fonseca). Técnico: Marcinho Freitas.

JUVENTUDE – Thiago Couto; Reginaldo, Danilo Boza e Zé Marcos; Kelvyn, Jadson (Daniel Cruz), Dani Bolt (Kady), Vini Paulista (Jean Irmer) e Nenê; David (Victor Andrade) e Rodrigo Rodrigues (Fábio Gomes). Técnico: Thiago Carpini.

GOLS – David, aos 6, e Quirino, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Augusto Silvestre Tisne.

CARTÕES AMARELOS – Yury, Rafael Cavalheira e Aluísio (Ituano). Jean Irmer e Reginaldo (Juventude).





RENDA – R$ 23.270,00.

PÚBLICO – 1.305 torcedores.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

