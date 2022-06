QuintoAndar inaugura internacionalização com estreia no México

Por Aluisio Alves

SÃO PAULO (Reuters) – O corretora imobiliária digital QuintoAndar anunciou nesta terça-feira sua estreia no México, buscando um impulso no exterior para manter o crescimento, cerca de dois meses após ter anunciado demissões no Brasil.





Sob a marca “Benvi”, a companhia criada em 2013 estreia na Cidade do México, seu primeiro destino internacional, esperando reproduzir seu sistema de aluguel que, em vez de cobrar seguro ou fiador aprova os locatários com base numa análise de crédito.

“A escolha pelo país é motivada pelo tamanho e similaridade entre os dois mercados, como burocracia, garantias financeiras complexas, pouca agilidade e flexibilidade nas negociações, cadeia fragmentada e gestão assimétrica e informal de propriedades”, afirmou o QuintoAndar em comunicado.

O anúncio ocorre após o QuintoAndar ter comprado em dezembro passado o braço imobiliário do Grupo Navent, que além de México e Brasil tem operações em Argentina, Equador, Panamá e Peru. O plano de entrar no México fora revelado meses antes, junto com a conclusão de um aporte de 420 milhões de dólares que avaliou o QuintoAndar em 5,1 bilhões de dólares.

A plataforma, que opera em cerca de 75 cidades no Brasil, com 175 mil contratos ativos de aluguel e 90 bilhões de reais em ativos sob gestão, anunciou em abril a demissão de 160 dos seus cerca de 4 mil funcionários, alegando a necessidade de priorizar linhas de negócio de maior rentabilidade.

No mês passado, a companhia anunciou um portal para conectar imobiliárias e corretores pelo país, gerando negócios num modelo colaborativo para transações como compra e venda de imóveis, substituindo uma linha de negócios proprietária da empresa.

Em 2022, várias empresas de alto crescimento baseadas em tecnologia anunciaram demissões no Brasil diante da deterioração do cenário econômico, com o Banco Central elevando o juro básico para tentar domar a inflação anual de dois dígitos.

(Edição Alberto Alerigi Jr.)