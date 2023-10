Quinto voo de repatriação chega trazendo 215 brasileiros de Israel

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 15/10/2023 - 10:20 Compartilhe

Mais um avião da operação Voltando em Paz, do governo brasileiro, desta vez com 215 brasileiros e 16 animais de estimação, chegou ao Rio de Janeiro na madrugada deste domingo (15). Esse é o quinto voo de repatriação da Força Aérea Brasileira (FAB) proveniente de Israel, cujo objetivo é retirar brasileiros da zona de conflito.

A aeronave, um KC-30 (Airbus A330 200) saiu de Tel Aviv, capital israelense, às 17h55 de sábado (14), no horário local (11h55 no horário de Brasília). Até o momento, cinco voos já repatriaram 916 brasileiros e 24 pets que estavam em Israel.

Um avião VC-2 (Embraer 190) deverá trazer um grupo de cerca de 30 brasileiros que está em Gaza. Segundo as últimas informações da FAB, divulgadas na manhã de sábado, essa aeronave está em Roma aguardando o sinal verde do governo egípcio para que os brasileiros cruzem a fronteira em Rafah (que liga Gaza ao Egito) e possam embarcar no voo.

No último dia 7, partindo de Gaza, homens do Hamas invadiram o território israelense e matou cerca de 1.300 pessoas, entre civis e militares, segundo informações das Forças de Defesa de Israel (IDF). Em resposta, militares israelenses iniciaram um bombardeio a Gaza, território controlado pelo Hamas, matando mais de 2.300 palestinos, entre civis e militares, segundo agências de notícia internacionais.

Ações militares israelenses também na Cisjordânia, território controlado pela Autoridade Nacional Palestina, resultaram em mais de 50 mortes, também segundo agências de notícia internacionais.

