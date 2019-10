Quinteto que não encarou o Vasco treina e deverá reforçar Grêmio no clássico

Os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, os volante Matheus Henrique e Maicon, além do atacante Alisson, que desfalcaram o Grêmio na vitória por 3 a 1 sobre o Vasco, na noite de quarta-feira, no Rio, treinaram normalmente na tarde desta quinta, em Porto Alegre, e deverão reforçar o time no clássico contra o Internacional, no domingo, às 18 horas, na arena gremista, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Deste quinteto, Matheus Henrique e Kannemann não pegaram os vascaínos por estarem suspensos e voltam a ficar à disposição. Já Geromel, que levou uma pancada na coxa direita no último domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, e Maicon e Alisson, poupados do duelo em São Januário, eram considerados dúvidas para o Gre-Nal. O atacante, por sua vez, havia sofrido um trauma na região cervical.

Outra novidade do treinamento desta quinta foi a presença do atacante Felipe Vizeu, recuperado de uma cirurgia no joelho direito. Sem atuar desde julho, ele participou de uma atividade com bola e em breve deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho para ser relacionado para as partidas. O meia Patrick, que superou uma conjuntivite, foi outro que voltou a trabalhar no campo neste treinamento.

Já os jogadores que enfrentaram o Vasco como titulares na quarta-feira, com exceção de Michel, sacado ainda no primeiro tempo, realizaram apenas um trabalho regenerativo na academia do CT Luiz Carvalho, onde a equipe voltará a treinar nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, quando fará o penúltimo treinamento visando o Gre-Nal. Já Darlan e Pepê, que entraram em campo no decorrer no duelo com os vascaínos, apenas correram no gramado.

Uma provável escalação gremista contra o Inter é a seguinte: Paulo Victor; Léo Moura (Galhardo), Geromel, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Tardelli e Everton; Luciano. Substituído durante o jogo contra o Vasco por causa de dores musculares, Léo Moura ainda é considerado dúvida e pode dar lugar a Galhardo, que não pôde servir como opção para o jogo de quarta-feira por razão contratual (ele pertence ao clube carioca).