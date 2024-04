Quinteto de ‘Spice Girls’ se reúne em festa de Victoria Beckham

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 9:27 Para compartilhar:

A noite de sábado, 20, foi especial para Victoria Beckham. A influenciadora, que comemorava seu aniversário de 50 anos, aproveitou o evento ainda para reencontrar as outras integrantes do grupo Spice Girls, que fez enorme sucesso no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000.

Em vídeo postado por David Beckham, é possível ver Victoria, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie “Mel C” Chisholm e Melanie “Mel B” Brown dançando a música ‘Stop’, single lançado em 1997.

Além das Spice Girls, estavam presentes Tom Cruise, Rosie Huntington-Whiteley, Gordon Ramsay, Salma Hayek-Pinault e Eva Longoria.

Assista ao vídeo abaixo:

