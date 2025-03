Quinteros diz que Grêmio perdeu final na Arena e promete: ‘Seremos protagonistas’

Após o empate por 1 a 1 com o Internacional no Beira-Rio, que garantiu o título gaúcho ao rival, o técnico Gustavo Quinteros analisou a atuação do Grêmio e o desempenho da equipe na final. Para o treinador, o time tricolor não perdeu a decisão neste domingo, mas sim nos primeiros 15 minutos do primeiro Gre-Nal, na Arena, onde sofreu dois gols e acabou derrotado por 2 a 0.

“Que fique claro: foram os 15 minutos do primeiro Gre-Nal na Arena onde perdemos a final. A partir daquele momento, tivemos que correr atrás do resultado e isso nos custou caro. Hoje, fizemos um jogo bom, poderíamos ter sido melhores, mas conseguimos solidez defensiva, e o Inter não teve situações claras”, avaliou Quinteros.

O treinador reconheceu que a equipe teve um início de temporada abaixo do esperado, mas viu evolução nos últimos jogos, especialmente na decisão. “Foi um início não como pensávamos, um início difícil no Gauchão. Creio que o segundo tempo contra o Inter na Arena e o jogo de hoje são o ponto de partida para que o time possa chegar a um nível de jogo melhor”, projetou.

Quinteros também reclamou da arbitragem, que, segundo ele, prejudicou o Grêmio na decisão. “Hoje a arbitragem foi mal para o Grêmio, foi mal. Sentimos que nos prejudicou. São detalhes que fazem diferença em um jogo tão equilibrado como esse”, afirmou o técnico.

Mesmo com a perda do título, o comandante gremista acredita que o time está em crescimento e destacou que a equipe conseguiu equilibrar os confrontos contra o maior rival. “O Grêmio, em todo o ano passado, perdeu Gre-Nais. Agora, jogamos três, perdemos só um, empatamos dois, e este jogo foi mais favorável ao Grêmio do que ao Inter. Então, estamos crescendo como equipe”, destacou.

Para o restante da temporada, Quinteros confia na evolução do elenco e promete um Grêmio forte nas competições nacionais. “A partir do momento em que eu tiver o plantel completo e começar a trabalhar com todos os jogadores juntos, vamos testando e buscando a solidez que precisamos para formar um time mais sólido”, afirmou.

O técnico ainda fez questão de reforçar que o Grêmio será protagonista ao longo da temporada. “Não tenho dúvidas de que o Grêmio será um protagonista em todos os torneios que disputará. Temos um elenco competitivo e vamos trabalhar para brigar pelos títulos que estão por vir”, garantiu.

Agora, o Grêmio volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso da equipe será no dia 29 de março, contra o Atlético-MG, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela primeira rodada da competição.