Quinta e última Porta Santa do Jubileu é aberta em Roma

ROMA, 5 JAN (ANSA) – A Porta Santa de São Paulo Fora dos Muros foi aberta neste domingo (5), na capital da Itália, pelo arcebispo da Basílica de Roma, o cardeal James Michael Harvey.

Esta é a quinta e última Porta Santa a ser aberta na capital italiana para o Jubileu da Igreja Católica de 2025.

O papa Francisco deu início ao Ano Santo abrindo a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante a missa do Natal do Senhor, em 24 de dezembro. Já no dia 26, abriu uma na prisão de Rebibbia, em Roma.

Portas Santas também foram abertas nas outras duas principais basílicas de Roma, São João de Latrão, em 19 de dezembro, e Santa Maria Maior, no dia 1º de janeiro, por ocasião do Ano Novo.

Ao passar por uma Porta Santa nos próximos 12 meses, os católicos poderão obter uma “indulgência plenária” por seus pecados.

O Jubileu, que apresenta um rico programa de shows, conferências, concertos e eventos religiosos, deve movimentar mais de 30 milhões de peregrinos para Roma.

O último Jubileu ordinário da Igreja Católica ocorreu em 2000, ainda no pontificado de João Paulo II, mas o papa Francisco realizou um Ano Santo extraordinário entre dezembro de 2015 e novembro de 2016, dedicado ao tema da misericórdia. (ANSA).