Quina acumula pela terceira vez consecutiva e pode pagar R$ 3,4 milhões amanhã (17)

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A QUINA NESTA SEGUNDA-FEIRA DO CONCURSO 5148 SÃO: 06, 11, 32, 64, 75

A Quina acumulou pela terceira vez consecutiva após o sorteio do concurso 5148, realizado na noite de hoje em São Paulo. Os números sorteados foram 06-11-32-64-75. Segundo a Caixa, o prêmio estimado para o próximo sorteio agora é de R$ 3,4 milhões.

Na quadra, foram 69 bilhetes premiados com R$ 6.953,06 cada, outros 4.240 apostadores fizeram apenas três pontos e ganharam R$ 170,15 cada um.

O próximo sorteio da Quina está previsto para amanhã (17), de novo no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). O concurso 5149 vai ser transmitido ao vivo na internet por meio do canal oficial do banco no YouTube.