Quilombhoje lança edição 45 da série ‘Cadernos Negros’ no Itaú Cultural

O Itaú Cultural (IC) recebe, nos dias 20 e 21 de abril, o lançamento da edição 45 da publicação Cadernos Negros, série literária criada em 1978 por Cuti e Hugo Ferreira, focada na divulgação de poesia e prosa de artistas afro-brasileiros, e publicada, desde 1982, pelo coletivo Quilombhoje Literatura. A série é uma plataforma fundamental na descoberta e promoção de talentos literários, tendo revelado diversos artistas, como a escritora Conceição Evaristo, homenageada pela 34ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural.

“Cadernos Negros é a viva imagem da África em nosso continente. É a Diáspora Negra dizendo que sobreviveu e sobreviverá, superando as cicatrizes que assinalaram sua dramática trajetória, trazendo em suas mãos o livro”, antecipa a apresentação da primeira edição dos Cadernos. A nova edição tem como foco exclusivo a poesia, e o evento de lançamento traz uma vasta programação, reunindo diversas linguagens artísticas para celebrar coletivamente mais um ano de trabalho e sucesso.

No sábado 20 de abril, o evento começa às 19 horas e conta com a venda de livros, apresentação da cantora Liah Jones, declamação de poemas com Andrio Cândido e Luzia Rosa, falas de 41 autores e autoras – dos 56 presentes no livro – e pocket show da banda paulista de samba-rock Clube do Balanço.

Já no domingo 21 de abril, a programação se inicia às 18 horas e promove um bate-papo com os coordenadores do coletivo Quilombhoje, Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa, e o criador da série Cadernos Negros Cuti. Além do debate, o evento conta novamente com apresentação de Liah Jones, bem como do Slam DiVersos, e performance de DJ Hum e do rapper Tio Fresh.

O coletivo Quilombhoje Literatura foi fundado em 1980 por Cuti, Oswaldo de Camargo, Paulo Colina e Abelardo Rodrigues, entre outros nomes, buscando discutir e aprofundar a experiência afro-brasileira na literatura. Tem como objetivo incentivar o hábito da leitura e promover a difusão de conhecimentos e informações, assim como desenvolver e incentivar estudos, pesquisas e diagnósticos sobre literatura e cultura negra. A partir de 1982, com a entrada de Esmeralda Ribeiro, Márcio Barbosa, Miriam Alves e Oubi Inaê Kibuko, o grupo assumiu a organização dos Cadernos Negros. Conheça mais sobre a história e as iniciativas do coletivo no site oficial do Quilombhoje.

Lançamento de Cadernos Negros 45 – Poemas afro-brasileiros [com interpretação em Libras]

20 e 21 de abril de 2024

sábado | às 19h

domingo | às 18h

[duração aproximada: 180 minutos]

Sala Itaú Cultural – 224 lugares

[classificação indicativa: livre, segundo autodefinição]

Reserva de ingressos

Os ingressos serão liberados sempre uma semana antes de cada apresentação. Reserve o seu aqui [a partir de 10 de abril de 2024, às 12 horas].