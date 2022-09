Questões familiares pesarão na decisão de Vítor Pereira sobre permanecer no Corinthians

Parceria Lance & IstoÉ 05/09/2022 - 21:28 Compartilhe







Vítor Pereira vive um impasse na decisão sobre permanecer no Corinthians em 2023. O treinador tem contrato com o clube alvinegro até o fim desta temporada, criou uma ótima relação com a instituição, mas questões familiares serão decisivas para a sua decisão, que só será tomada após o fim do Campeonato Brasileiro, em novembro.

O treinador português completou seis meses no comando do Timão há poucos dias, e durante este tempo ele está longe da família que segue na Europa.

– Me imagino no futebol, por que não no Corinthians? Depende. Este é um assunto que vou deixar para o final. Tenho que ver muito bem o que vai acontecer, como estará a minha situação familiar, a vida pessoal, e depois vamos tomar as decisões se o Corinthians estiver interessado em conversar comigo a este respeito – afirmou Vítor após uma palestra que ele deu no Brasil Expo Futebol, evento promovido pela CBF, em São Paulo.

Ainda assim, o treinador deixou claro que não há possibilidade de trazer a sua família para o Brasil, pois a sua sogra possui um problema de saúde que a impossibilita de se deslocar de Portugal.

– Isso é muito difícil, porque minha sogra não pode ser deslocada de Portugal para cá, tem um problema de saúde, é impossível – destacou o treinador.

Vítor deixou claro que não possui problema algum no Timão. Pelo contrário, o técnico exaltou o tratamento que recebeu na instituição.

– Eu sou bem tratado no clube. É um clube grande. Desde o início fui muito claro, honesto com o clube, de que só no final da temporada tomarei decisões – afirmou VP.

Nesta segunda-feira (5), o elenco corintiano fez apenas um trabalho regenerativo e voltará nesta terça-feira (6) às atividades visando o clássico Majestoso, contra o São Paulo, deste domingo (11), no estádio do Morumbi.

Ontem (4), o Corinthians ficou somente no empate em 2 a 2 com o Internacional, na Neo Química Arena, o que impossibilitou que o Timão voltasse à vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Na palestra que deu, Vítor admitiu que a queda de desempenho corintiano contra o Colorado foi culpa dele.

