Questionário do Enade poderá ser respondido até amanhã

Os alunos que ainda não responderam ao Questionário do Estudante do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) ão até amanhã (24), às 13 horas, para fazer isso. Com o novo prazo, o questionário poderá ser respondido até trinta minutos antes do início da prova.

O questionário deve ser respondido por meio do Sistema Enade (http://enade.inep.gov.br/enade/#!/index), na internet. Neste ano, 434.859 pessoas se inscreveram para participar do exame, que é destinado a estudantes concluintes de cursos de graduação. A situação de regularidade com o Enade fica registrada no histórico escolar e é requisito para a colação de grau.

Até a manhã de -feira, 93% do total dos inscritos haviam preenchido os questionários e 70% já tinha consultado o local do exame. As pessoas só podem consultar o local do teste após preencherem o questionário.

Enade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) acontece neste (24). Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, com horário oficial de Brasília. As provas ão início às 13h30, com duração de quatro horas.

Serão 40 questões: 10 de formação geral e 30 de componentes específicos da área de conhecimento do participante.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela prova, vai avaliar o desempenho dos estudantes em mais de 9 mil cursos de graduação em todo o país.

Neste ano, o Enade vai avaliar conhecimentos nas áreas de ciências agrárias, ciências da saúde e áreas afins; engenharias e arquitetura e urbanismo; e os cursos superiores de tecnologia nas áreas de ambiente e saúde, produção alimentícia, recursos naturais, militar e de segurança.