Questão das bets merece regulação rigorosa, diz Trabuco, do Bradesco

O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, disse nesta segunda-feira, 30, que as casas de apostas online, as chamadas “bets”, merecem regulamentação estreita para evitar vícios na população. O executivo disse que, em um país carente como o Brasil, instrumentos que incentivam gasto e desestimulam poupança “devem ser coibidos”.

“Seguramente essa questão merece uma disciplina, regulamentação estreita, para que os hábitos não se transformem em vícios. Vícios devem ser coibidos através da educação ou através de uma regulamentação bastante estrita”, disse Trabuco. “Qualquer instrumento como jogos – que possam incentivar o gasto de uma poupança num país tão carente – deve ser coibido”, continuou.

Trabuco fez os comentários ao ser provocado por jornalistas durante o 3º Seminário de Responsabilidade Social, promovido pelo Fórum Permanente de Responsabilidade Social da FGV Conhecimento.

Nesta segunda-feira, mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que até 600 sites de apostas online serão banidos devido a irregularidades. O ministro anunciou que o governo vai fiscalizar de forma mais dura esses sites, com monitoramento de apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade dessas empresas.

Saída

Uma das saídas para o problema da epidemia do vício em apostas online, afirmou Trabuco, é justamente maior educação financeira da população.

“Educação financeira é o eixo principal do sistema bancário brasileiro, para que as pessoas possam tomar o crédito com responsabilidade. A virtude é poupar, e o índice de poupança é importantíssimo para o País crescer”, disse Trabuco.