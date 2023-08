‘Quero Xi Jinping e Biden na luta contra desigualdade’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/08/2023 - 15:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 2 AGO (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quarta-feira (2) que quer ter o apoio dos presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, para uma campanha global contra a desigualdade, assunto sobre o qual também já falou com o papa Francisco em visita a Roma.

“Quero contar com o companheiro Xi Jinping nessa luta, espero contar com Biden nessa luta”, disse Lula durante um café da manhã com correspondentes internacionais no Palácio do Planalto.

“Vou me engajar em uma campanha para tentar indignar a humanidade frente ao problema da desigualdade”, destacou.

Lula também disse que pretende falar sobre o tema no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, em setembro, e incluir a pauta em sua agenda quando assumir a presidência do G20, em dezembro. (ANSA).

