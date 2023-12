‘Quero um namorado’, desabafa Yasmin Brunet

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2023 - 11:29 Para compartilhar:

A modelo Yasmin Brunet usou seu perfil do X (antigo Twitter) para revelar que deseja um namorado.

A loira de 35 anos, que recentemente viveu um affair com o cantor MC Daniel, já foi casada duas vezes: com o surfista Gabriel Medina, de 2020 a 2022, e com o modelo Evandro Soldati, de 2012 a 2020.

“Ai, quero um namorado”, escreveu. “Deus, se for da tua vontade, sua filha está pronta para um namorado fofo, carinhoso, atencioso, verdadeiro, fiel e cheiroso”, completou ela.

Uma fã interagiu com o post da loira, dizendo que “já já o fogo passa”. Ela respondeu. “Passa nada. Eu gosto de namorar, prefiro mil vezes do que a vida de solteira”, escreveu.

