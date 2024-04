‘Quero ser o brasileiro com mais recordes do Guinness Book’: conheça Renato Bayma, dono de marcas exóticas

André Ruocoi André Ruoco https://istoe.com.br/autor/andre-ruoco/ 30/04/2024 - 11:15 Para compartilhar:

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Renato Bayma ganhou destaque nacionalmente recentemente, por conta de seus, no mínimo, inusitados recordes conquistados no famoso ‘Guinness Book’, o livro dos recordes mundiais.

O brasileiro de 30 anos é dono de quatro recordes atualmente: ‘Maior número de toques de língua no nariz em um minuto’; ‘Tempo mais rápido a derrubar 5 blocos de jenga com a língua’; ‘Tempo mais rápido a empilhar e derrubar 10 livros’ e ‘Maior rotação de pé (masculino)’.

Em entrevista exclusiva a ISTOÉ, Renato comentou um pouco mais sobre esses recordes, como quando surgiu essa ideia inicialmente.

“Quando eu tinha lá pelos meus 10 anos tinha um programa do Guinness Book na televisão, e eu sempre gostei muito de assistir, e sempre achei legal a ideia de estar no Guinness. O tempo foi passando, e eu também deixei um pouco isso de lado. Mas com as redes sociais, eu voltei a ver vídeos e gostei muito dos certificados, e eu sempre trabalhei bem com metas, então, o Guinness Book sempre encaixou perfeitamente”, diz.

“Em 2018 eu decidi pesquisar pela primeira vez um recorde que eu pudesse bater, procurando no site, e eu realmente achei que conseguiria fazer mais rápido (sobre o recorde de encostar a língua no nariz mais vezes em um minuto). Primeiramente, eu quebrei, fiz 281. Depois eu quebrei meu próprio recorde e consegui 334 vezes”, completa Renato, que reforça também ter nascido com a habilidade conhecida como ‘Sinal de Gorlin’.

O Sinal de Gorlin é considerada a habilidade que uma pessoa tem de tocar a ponta do nariz com a língua, e apenas aproximadamente 10% da população pode realizar este ato.

Na sequência, o brasileiro fala sobre como foi conquistar o seu segundo recorde, que já chegou a ser quebrado, mas que ele conseguiu recuperar.

“O recorde dos livros (de levantar e derrubar 10 livros rapidamente com uma mão só) foi o meu segundo. Eu gostei muito de conseguir o primeiro, e comecei a pesquisar o segundo. Eu vi que era um recorde bem alcançável. Era de 13 segundos antes, e a galera foi quebrando. Eu cheguei a fazer em 11,94s, depois meu recorde foi quebrado e agora está em 6,94s, eu consegui recuperar meu recorde”, diz.

Assista ao recorde de Renato Bayma

Renato fala sobre o desejo de quebrar novos recordes inéditos, que segue pesquisando sempre e que almeja ser o brasileiro com mais recordes do Guinness.

“Eu ainda não tenho um novo recorde em mente, mas sigo pesquisando, e a ideia é continuar. Eu quero ser o brasileiro com mais recordes do Guinness. Eu não sei hoje quem é o detentor, o Guinness não fala, diz que é informação sigilosa. Mas eu sei que o Rogério Ceni tem 8, e eu quero chegar lá”, afirma.

Vida pessoal

Se engana, porém, quem pensa que a vida de Renato é apenas quebrar recordes. O brasileiro se formou em medicina pelo Centro Universitário de Valença (CESVA), no Rio de Janeiro, em 2020.

Atualmente, atua como médico generalista em clínicas e hospitais, e tem o desejo de realizar especialização em cirurgia.

Ainda na entrevista, Renato conta um pouco mais sobre o que gosta de fazer quando está com tempo livre: “É basicamente trabalho e estudo. Nos momentos livres, eu gosto de treinar, fazer musculação, eu faço luta, sou faixa preta de taekwondo, e também gosto de treinar para novos recordes”.

Orgulho dos recordes

Renato Bayma não esconde no olhar a alegria em ser dono de recordes que figuram no Guinness Book, e prova disso é a sua capinha de celular e uma camiseta que ele guarda com muito carinho.

Por fim, ele ressalta o sonho de criança realizado e deixa um conselho, de que todo brasileiro é capaz de conquistar o que sonhar: “Para mim, estar no Guinness significa, além de ser um sonho de infância, ser o ato de auto superação diária. É um hobbie que significa exatamente o que mais gosto de fazer: cumprir metas”.

“Sou assim no trabalho, nos estudos, na luta, e na vida como um todo, e o Guinness é apenas mais uma extensão de tudo isso que sou. Também gosto muito de representar nosso País, e mostrar ao brasileiro que ele é capaz de conseguir o que quiser”, finaliza.