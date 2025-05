‘Quero que ela pague’, diz mulher que teve filhos envenenados ao comerem chocolate

Evely, de 13 anos, e Luís Fernando, de 7 anos, comeram o chocolate enviado pela esteticista Jordélia Pereira Barbosa como vingança e entregue de forma anônima na casa de Mirian. A motivação para o crime teria sido ciúmes.

“Quero que ela pague por esse crime. Eu sei que não vou ter meus filhos de volta, mas… vai ter um alívio, porque foram duas vidas inocentes que ela tirou”, disse.

O agente comunitário Antônio Alves Barbosa Filho tinha namorado Mirian na juventude, mas o relacionamento terminou. Antônio conheceu Jordélia e se casou com ela. No ano passado, já divorciado de Jordélia, Antônio voltou a procurar Mirian.

Ela, que também tinha se casado depois do namoro, já estava separada. “Minha intenção com ela era essa. A gente construir uma família, a gente se casar e viver a nossa vida”, contou Antônio. No entanto, Jordélia não se conformou.

De acordo com informações da polícia, ela criou um perfil falso em uma rede social e passou a fazer ameaças a Mirian. “Ela dizia que eu estava destruindo a família dela, sendo que, em nenhum momento, eu destruí a família dela. Até a certidão de divórcio já tinha sido feita”, afirmou.