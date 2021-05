‘Quero jogar em time que tenha projeto esportivo sólido’, diz Mbappé sobre futuro

Antes de o Paris Saint-Germain entrar em campo pela última rodada do Campeonato Francês 2020/21, uma entrevista com Mbappé foi veiculada pela TV francesa Canal +. O atacante negocia sua renovação de contrato com o time parisiense, enquanto há rumores de outros grandes times europeus que estariam interessados em contratá-lo, como o Real Madrid.

Na entrevista, Mbappé afirmou que o essencial para definir onde vai jogar é estar em um time com chances de ser campeão. “Todos sabem o que me une a este clube, sempre fui grato ao presidente e a todos os meus treinadores. O que quero é conquistar, sentir que estou em um lugar onde posso ser vencedor, em que haja um projeto sólido ao meu redor. Como o futebol, vivo para o futebol, então para o projeto esportivo é essencial”, explicou o jovem atacante.

“Quero sentir que a equipe em que estou pode fazer coisas (referindo-se à Liga dos Campeões). Falo com o clube, vamos para ver o que acontece. De qualquer forma, estou feliz pelos quatro anos excepcionais que vivi aqui. Sou muito claro com o clube. Eles sabem a relação que tenho com o clube, a cidade e o país. As coisas serão feitas como eles devem fazer, de uma forma ou de outra”, disse Mbappé.

O PSG terminou a temporada como vice-campeão francês. Apesar de ter vencido o Brest neste domingo por 2 a 0 pela última rodada, viu o Lille também triunfar e acabar na frente por um ponto de diferença. Apesar disso, e das dificuldades do clube em alcançar o sonho da Liga dos Campeões (foi semifinalista neste ano), o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, está confiante de que Mbappé permanecerá.

“Para mim, Kylian é um jogador do PSG e será um jogador do PSG. Não estou preocupado. Mbappé é francês e parisiense. Ele tem um contrato e quer ficar 100%”, afirmou Al-Khelaifi, também em entrevista ao mesmo Canal +.

