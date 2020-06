Quero fazer ménage, e agora? Conheça os principais cuidados no sexo a três Se você decidiu experimentar o ménage à trois, mas está um pouco insegura, veja algumas dicas de cuidados no sexo a três para garantir uma noite inesquecível!

Quais são os principais cuidados no sexo a três?

*Pergunta enviada pela leitora Giovanna T.

Primeiramente, camisinha. E deve ser trocada para cada pessoa que for se relacionar, já que protege contra infecções sexualmente transmissíveis entre vocês três.

Já quanto à ideia de realizar a fantasia, certifique-se de que ela será satisfatória para todos os envolvidos. “ Afinal, vivenciar a experiência de mais de um parceiro no sexo pode ser extremamente estimulante. No entanto, a situação requer carinho e confiança, caso contrário pode gerar desentendimentos futuros entre o casal”, alerta Margareth dos Reis, psicóloga, terapeuta sexual e doutora em ciências, de São Paulo.

“Quando o casal pondera junto todas as possíveis implicações futuras com espírito de cumplicidade, pode-se chegar a um consenso sobre essa prática com maturidade e o resultado dá certo”, finaliza.

