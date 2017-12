“Quero ensinar as crianças a gostarem de ler, pesquisar e proteger o planeta Terra”, diz João Paulo Guerra Barrera

“Quero agradecer meu pais e a todos da revista IstoÉ pela oportunidade de contar minha história. Minha missão é ensinar as crianças a gostarem de ler, pesquisar e proteger o planeta Terra. Educação, ensino, todas essas coisas juntas são um grande combustível de um grande foguete, onde os sonhos podem ser realizado”, disse João Paulo Guerra Barrera durante premiação Brasileiros do Ano realizada na noite desta terça-feira(05) no Tom Brasil, em São Paulo.

Premiado Brasileiro do Ano em Educação, João Paulo Guerra Barrera, 7 anos, foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio da Nasa. Dá palestras em escolas públicas para incentivar os jovens a estudarem. Atualmente, o País registra 430 mil crianças entre 6 e 14 anos fora da escola. Ele é o exemplo de por que o Brasil precisa prestar atenção nas crianças e investir mais na Educação Infantil.