‘Queriam o quê?’, questiona Lexa por estar em parque de diversões após polêmicas com o ex-marido MC Guimê

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/10/2023 - 20:30 Para compartilhar:

A viagem da cantora Lexa para os EUA parece não ter caído bem para alguns seguidores da artista. O passeio a lazer veio em meio a uma polêmica que loira se envolveu com seu ex-marido, o cantor MC Guimê.

“Sei não, mostrando o tempo todo que está feliz, como será que está de verdade?”, questionou uma internauta nos comentário de uma publicação em que Lexa aparece em frente a um parque de diversões em Orlando, nos EUA.

“Ué gente, eu tô na Universal, vocês queriam o quê? Eu chorando? Que loucura”, retrucou a cantora.

A polêmica com Guimê

MC Guimê veio a público nesta sexta-feira, 27, para explicar seu lado na polêmica com a ex-mulher, Lexa. Por meio de um longo desabafo nos stories de seu Instagram, o funkeiro disse ter sido traído pela cantora, deu explicações aos fãs e ainda mandou um recado ácido à ex-sogra, Darlin Ferrattry.

Guimê começou os esclarecimentos falando sobre o rumor de que Lexa estaria arcando com todas as contas do ex-casal. “Não neguei de pagar minha parte da rescisão de nenhuma funcionária. Só não respondi a Lexa porque não nos falamos, não falo mais com ela, não tenho prazer em respondê-la. Então se é algo que está acontecendo e precisa ser resolvido, ela tem o contato da minha assessoria jurídica e da minha equipe, e a gente pode resolver através de outras pessoas”, pontuou.

Na sequência, ele comentou a polêmica do imóvel que tem sido pago pela cantora. Em março, a Justiça de São Paulo autorizou que 30% dos rendimentos mensais de Lexa fossem penhorados mensalmente até o pagamento completo de uma dívida de Guimê. De acordo com o cantor, ele está recorrendo da decisão judicial, já que não concorda que a ex-esposa seja responsabilizada.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias