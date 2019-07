“Queria apresentar o melhor sexo oral”, diz Fontenelle que entregará prêmio pornô

A atriz Antônia Fontenelle foi convidada para apresentar um dos troféus do “Prêmio Sexy Hot 2019” na categoria ‘Melhor Desempenho Hétero’, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Segundo a reportagem, embora tenha se mostrado lisonjeada pelo convite, a atriz fez uma pequena ‘reclamação’: “Queria apresentar o prêmio de outra categoria, a de melhor boquete (sexo oral), disse ela.

Ao ser questionada por Leo Dias sobre o motivo, Fontelle respondeu: “Ah, porque eu posso falar disso com propriedade, né? De quem entende sobre o assunto (risos)”.