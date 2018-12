Querétaro exalta Tiago Volpi, reforço são-paulino: ‘Nos fez crer que homens voam’

Reforço anunciado pelo São Paulo na noite de segunda-feira, Tiago Volpi deixa o Querétaro como um verdadeiro ídolo. Um dos principais nomes do time mexicano nos últimos anos, o goleiro brasileiro foi extremamente exaltado em vídeo publicado pelo clube nas redes sociais.

“Você ganhou o respeito e a admiração da torcida com sua dedicação. Ao lado dos companheiros, levou o time ao lugar mais alto. Também caiu, mas voltou a levantar, como fazem os grandes, para pouco tempo depois alcançar a glória. Foi capaz de nos fazer acreditar que os homens podem voar. E voou muitas vezes para defender nossa casa, nossas cores”, diz a mensagem.

O brasileiro entrou para a história do Querétaro ao ser o herói de duas inéditas conquistas do clube: a Copa do México, em 2016, e a Supercopa do México, em 2017. Além das atuações seguras e regulares, se consagrou ao defender diversas cobranças de pênaltis e também por converter seus chutes, aumentando a idolatria da torcida.

“Você nunca deixou de lutar. Com o passar do tempo, ganhou o coração da cidade inteira. Nos deu tardes mágicas, conseguiu que estádios inteiros cantassem seu nome. Até o final, levou os companheiros a buscar o máximo. Nunca deixará de ser uma inspiração. Sai como uma lenda de nosso clube, porque o Querétaro nunca deixará de ser sua casa. Por isso tudo e muito mais, obrigado Tiago”, aponta o vídeo.

Volpi assinou contrato por empréstimo de um ano com o São Paulo. No Brasil, o goleiro apareceu no Figueirense, entre 2012 e 2014, antes de ir para o México. Mas foi mesmo com a camisa do Querétaro que ele viveu a melhor fase da carreira. Por isso, o jogador também publicou uma despedida emocionada.

“As despedidas nunca são fáceis, e esta é ainda mais complicada”, escreveu em sua página no Twitter. “Como não amar este país? Como não amar esta gente que me tratou como se fosse um deles? Simplesmente, obrigado, México. Obrigado, Querétaro, por estes quatro anos inesquecíveis. Eu os levarei para sempre em meu coração.”