Querendo jogar no Brasil, zagueiro Miranda visita concentração e elogia Flamengo

O zagueiro Miranda está em Curitiba com a família, aceitou o convite do amigo Filipe Luís e visitou a concentração do Flamengo no sábado à noite. Querendo disputar a próxima temporada no País, rasgou elogios aos cariocas. O ex-jogador da seleção brasileira poderá assinar um pré-contrato com uma futura equipe já em fevereiro.

Depois de conquistar títulos pelo São Paulo, Miranda se destacou no futebol europeu. Mas, aos 36 anos, prefere ficar mais perto dos familiares e já revelou que quer disputar os últimos anos da carreira em solo nacional. Não passa na cabeça dele permanecer no Jiangsu Suning, da China, após o fim do contrato, em junho.

Ele não recebeu proposta do Flamengo atualmente. Porém já esteve nos planos dos cariocas em outras oportunidades e, com a possível renovação do setor ao fim do Brasileirão, pode entrar no radar da equipe.

“Flamengo é um sonho de todo jogador. Admiro e tenho carinho pelo clube, mesmo não tendo jogado. Tenho dois amigos lá, Filipe Luís e Rodrigo Caio”, afirmou o jogador, na porta do hotel da concentração do rubro-negro em Curitiba.

Miranda iniciou a carreira no Coritiba e poderia voltar para “casa”. Mas o iminente rebaixamento do clube pode demovê-lo da ideia de defender a equipe do coração. Atuar na elite nacional é um sonho e Filipe Luís pode ser a ponte entre jogador e Flamengo na busca para reeditar parceria de sucesso do Atlético de Madrid e da seleção brasileira.

