‘Queremos resolver o problema de chegada de grãos ao porto de Santos’, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse no período da tarde desta quinta-feira, 17, que o governo vem fazendo esforços para melhorar e ampliar o transporte ferroviário de grãos ao porto de Santos (SP), em especial na chegada ao porto. Conforme o governador, somadas várias obras e projetos, os investimentos envolvidos para melhorar a estrutura de chegada ferroviária ao porto paulista superam R$ 1 bilhão.

“Queremos resolver o problema de chegada de grãos ao porto de Santos”, afirmou Freitas durante painel no AgroForum, evento realizado pelo BTG Pactual na capital paulista.

Freitas também falou em “resgatar patrimônio ferroviário de São Paulo”, tendo em vista que o Estado se desenvolveu em torno de ferrovias. Além de melhorar a estrutura para trens de carga, o governo estadual pretende viabilizar linhas de transporte de passageiros de cidades do interior paulista até a capital do Estado.

De acordo com Freitas, os projetos do Estado em logística, somados a ações nas áreas do saneamento, energia e PPPs (Parcerias Público-Privadas) sociais, os investimentos nos próximos anos devem chegar a quase R$ 200 bilhões.

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), presente no painel, também comentou sobre investimentos no Estado, viabilizados por medidas de equilíbrio fiscal que garantem os recursos necessários. “Estamos fazendo investimentos graças ao equilíbrio fiscal que conseguimos alcançar. A mais importante política de um governante é cuidar do equilíbrio fiscal”, disse.

Entre os aportes citados por Mendes estão os R$ 17,9 milhões em genética em novilhas prenhes, anunciado em junho, e R$ 1,6 bilhão nos próximos dois anos referente à concessão da BR-163 assumida pelo Estado no primeiro semestre – até então, a rodovia era administrada pela iniciativa privada.

