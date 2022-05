Queremos! na Marina da Glória

Nesse sábado (28/5), a Marina da Glória, no Rio de Janeiro, recebe o Queremos! 2022. Ao todo serão 13 atrações e, entre as presenças internacionais, está o saxofonista norte-americano Kamasi Washington, que em 2019 fez uma turnê de sucesso pelo Brasil. Já no line-up nacional, destaque para Céu, Emicida, Gilberto Gil e Marina Sena. E, em uma ação inédita do Amazon Music no Brasil, todos os shows serão transmitidos on-line.