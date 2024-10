Queremos monitoramento e transparência das ações do acordo de Mariana, diz Rui Costa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 12:50 Para compartilhar:

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, 25, que o governo federal quer monitoramento e transparência na aplicação dos recursos do novo acordo de Mariana, com valor global de R$ 170 bilhões. Ele também afirmou que é necessário um “instrumento” para antecipar benefícios do acordo.

“Que as empresas tomem o acidente de Mariana como exemplo em nome da prevenção … Queremos monitoramento e transparência das ações do acordo de Mariana”, declarou, durante a cerimônia de assinatura do texto.

O governo federal formalizou o compromisso de pagamento de R$ 100 bilhões em recursos novos destinados à políticas de reparação socioambientais. As empresas envolvidas na tragédia vão desembolsar esse valor para o Poder Público no prazo de 20 anos.

Além disso, há R$ 32 bilhões em obrigações a fazer, diretamente pelas empresas. Ou seja, são R$ 132 bilhões em valores novos e R$ 38 bilhões já desembolsados via Fundação Renova, totalizando o valor global de R$ 170 bilhões.