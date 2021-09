Queremos manter credibilidade e proteger pequeno credor em PEC dos Precatórios, diz relator

BRASÍLIA (Reuters) – O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta quarta-feira que quer manter a credibilidade e a segurança jurídica na solução para o problema, além de proteger o pequeno credor para que não deixe de receber.

Ao falar na comissão especial da PEC na Câmara, ele também pontuou que o novo programa de transferência de renda do governo deverá ficar dentro do espaço orçamentário aberto com a PEC.

O secretário especial do Tesouro e Orçamento, Bruno Funchal, reforçou, ao participar de audiência na comissão, que a intenção do governo com a PEC é harmonizar o pagamento dos precatórios à regra fiscal do teto de gastos.

(Por Marcela Ayres)

