“Queremos ganhar tudo”, garante Varane, do Real Madrid

O zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid, se mostrou satisfeito nesta terça-feira (26) com a iminente retomada do Campeonato Espanhol e afirmou que os jogadores merengues irão brigar por todos os títulos em disputa.

“Temos muita vontade de competir, é nosso trabalho, é nossa forma de ser, sempre queremos competir”, afirmou Varane em declarações à emissora do Real Madrid.

“Estamos há muito tempo sem jogar futebol, então temos muita vontade e queremos ganhar tudo”, completou o zagueiro francês, após o treino da equipe nesta terça.

Com o fim de semana de 12 de junho como principal opção para a retomada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid é o atual segundo colocado na tabela, a dois pontos do líder Barcelona.

Varane garantiu que a preparação no Real Madrid para voltar a jogar está indo bem.

“Estamos cada dia melhor, trabalhando muito, estamos voltando a ter boas sensações, a melhorar nosso nível tático”, analisou.

O Real Madrid irá focar “em trabalhar muito o físico para ter melhores sensações com a bola e pouco a pouco recuperar o ritmo a nível de mobilidade no campo, a nível tático, para estar bem e poder competir”, concluiu Varane.

