‘Quer ser o SBT’, diz filha de Silvio Santos sobre a Globo contratar Lívia Andrade

Após ser anunciado na mídia que Lívia Andrade será a nova assistente de palco do programa “Domingão com Huck, na Globo, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, resolveu dar a sua opinião sobre o assunto na rede social

“Eita… um dia a Record quis ser a Globo, agora a Globo quer ser o SBT… vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… rsrs SBT, a TV mais querida do Brasil”, escreveu a filha de ‘número três’ do dono do baú, ao comentar um post no Instagram.

Segundo informações da coluna de Leo Dias, do site Metrópoles, a estreia de Lívia Andrade na TV Globo acontecerá no próximo dia 28 de agosto.

Vale lembrar que Daniela Beyurti faz parte do Conselho Administrativo do Grupo Silvio Santos.