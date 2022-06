Quer ser atleta de futebol americano? Pouso Alegre Gladiadores promove seletiva neste domingo Aprovados poderão disputar torneiro nacional promovido pela CBFA

Os amantes do futebol americano da região do Sul de Minas Gerais terão uma excelente oportunidade de fazer parte de uma equipe tradicional. Neste domingo (19/6), às 9h, no Campo da Univas, o Pouso Alegre Gladiadores realiza uma seletiva para atletas que irão compor a equipe na disputa do Brasileirão promovido pela Confederação de Futebol Americano (CBFA).





Para participar da atividade avaliativa, o interessado deve preencher este formulário. Além disso, é recomendável que os atletas levem roupas apropriadas para a prática esportiva, chuteira e água.

Nesta temporada, o Pouso Alegre Gladiadores foi eliminado pelo Ipatinga Tigres no wild card do Gerais Bowl, a primeira etapa do Campeonato Mineiro. Vale destacar que a equipe do Sul de Minas conquistou essa competição em 2019. Na ocasião, os Gladiadores superaram o Betim Bulldogs na decisão.

No cenário nacional, o Pouso Alegre Gladiadores vai disputar o Brasileirão da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA). A equipe do Sul de Minas está no Grupo C da Fórmula D2 do torneio.

Parceria com o Pouso Alegre Futebol Clube

Recentemente, os Gladiadores anunciaram uma parceria com o time de futebol Pouso Alegre. Agora, o time da bola oval passa a ter o nome de Pouso Alegre Gladiadores e também adotará as cores vermelho e preto em seu uniforme.

E MAIS: