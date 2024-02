‘Quer obrigar o mundo a gostar de preto’, diz Day McCarthy para Gio Ewbank após ser condenada por racismo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/02/2024 - 18:01 Para compartilhar:

Nesta quinta-feira, 8, a socialite brasileira Dayane Alcantara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi condenada pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar R$ 180 mil de danos morais (R$ 60 mil para cada autor da ação) para a família de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por ter proferido ofensas racistas contra uma das filhas do casal, Chissomo Ewbank Gagliasso, a Titi.

O valor ainda passará por correção monetária e será acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da data do delito. De acordo com os advogados dos atores, a indenização devida vai superar os R$ 500 mil.

Atualmente Day McCarthy mora nos Estados Unidos e não foi localizada pela Justiça. Ela foi citada por edital e não apresentou contestação. O juiz ainda lembrou que ela confessou o crime em entrevista para Roberto Cabrini, do SBT, em 17 de dezembro de 2017. As informações são do jornal O Globo.

“Prática odiosa e criminosa” Na decisão do processo civil, exarada na terça-feira, 6, e à qual o O Globo teve acesso, o juiz Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves, da 32ª Vara Cível da Capital, afirmou que os fatos descritos na ação eram “públicos e foram veiculados em larga mídia televisiva, impressa e por meio da internet”, por se tratar da filha dos dois artistas.

Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves apontou que a “prática odiosa e criminosa” do racismo está “entranhada” na estrutura social do país. No entanto, ressaltou que o caso em questão foi além disso.

“O caso dos autos, no entanto, ultrapassa o racismo estrutural evidenciado em nossa sociedade, traduzindo ofensa deliberada, cruel e covarde em face de uma criança indefesa, objetivando agredi-la, assim como a seus pais, sendo possível constatar, pela postagem constante às fls. 08, dos autos, que a ré fez questão de marcar a conta pessoal que o ator Bruno Gagliasso mantém no Instagram”, destaca trecho da sentença. + Por ofensas racistas, socialite terá que pagar indenização milionária a Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

+ Day McCarthy, socialite que ofendeu famosos, é agredida em show de Anitta “Não tem juiz que me obrigue a gostar dessas pessoas” No seu perfil do Instagram, ela comentou sobre a decisão, proferindo diversos xingamentos para os artistas.

“Primeiramente, vocês estão comemorando o quê? Porque foi uma condenação muito fácil né? Contra fatos não há argumentos, não estou falando que eu não errei, porque eu errei mesmo, me arrependo do fundo do coração. Agora, irei usar a minha liberdade de expressão, porque até onde eu sei, moro em um país onde não posso ameaçar pessoas, mas expressar minha opinião eu posso”, iniciou ela.

“Vocês nunca vão ver esse dinheiro. O juiz não quis passar meu endereço, eles tem, sou residente legal aqui. Vocês acham que o juiz do meu país vai querer ceder o número da minha conta sendo que não cometi nenhum crime no país que sou residente? As leis são totalmente diferente do país de vocês. Não adianta querer me afrontar com esses textinhos de bost** de vocês. Vai se lascar”, falou.

“Eu ajudo muita gente que me segue por aqui, inclusive negros, mas de mim, vocês não vão ver um real. Porque petista vagabund* tem que trabalhar, essa gente imunda. Não gosto de petista. Estou falando de adulto, não estou falando de crianças”, disse.

“Não tem juiz que me obrigue a gostar dessas pessoas, não estou falando das crianças, tenho meu sincero arrependimento de ter falado aqui, foi feito um vídeo em um grupo fechado e vazaram. Aqui estou falando deles, não gosto de petistas, é tudo ladrão, safado, analfabetos”, completou.

Em outro momento, ela acusou a atriz de ter envolvimento com o Primeiro Comando da Capital, o PPC, e a clínica de estética acusada de envolvimento com a facção criminosa.

“Nunca namorou um preto e quer vir para cima da gente com esse mimimi de racismo?”

“Que exemplo de mãe é essa que gospe nas pessoas e quer obrigar o mundo a gostar e aceitar preto? Ao invés de educar, perdoar, ensinar uma lição de vida para as pessoas, não, eles querem ganhar atacando fogo nas pessoas, incitando o ódio e a violência, fazendo coisa pior. É uma gente podre e hipócrita. Petista que quer dinheiro tem que dar o c*. Não tem Justiça que me obrigue a dar dinheiro para vagabundo”, sequenciou ela.

“Já pedi perdão a sua filha, apenas ela merece respeito. Você não, você é branca do olho azul e não sofre p*rra nenhuma. Vão chupar pa*, vão para a casa do c*ralho que vocês são brancos. Quer dinheiro, amor? Vai trabalhar, vagabund*. Sua arrombad*a, pau no c*, não vem contando com dinheiro meu para doação não. Por que você não pega o seu e não doa? Tem um monte de preto na favela. Por que você não vai lá e ajuda? Eu não vejo vocês abrindo ong para ajudar preto de favela nenhuma. Só quer no bolsinho de vocês”, continuou.

“Tentei fazer um acordo com eles, eles não quiseram, então vai tomar no c*. Quis fazer um acordo com eles de depositar o dinheiro na conta da criança, eles não quiseram, eles querem dinheiro no bolso de um, de outro e dinheiro para a criança que foi ofendida. Eles não foram ofendidos em porr* nenhuma, eles são brancos, brancos não se ofendem. E ainda querem que eu pague os honorários dos advogados. Meu amor, nem cortando os meus dedos vocês conseguem o meu dinheiro”, falou.

“Vai doar porr* nenhuma essa safada, vai colocar no bolso dela. Ela é a maior safada, corna e pilantra que tem. Pega o dinheiro da sua conta então e doa, quer pegar o dinheiro dos outros? Por que você não abre uma ong para ajudar o povo preto que você tanto gosta? A pessoa nunca sentou em um preto, nunca chupou um pa* de preto, nunca teve filho com preto, nunca namorou um preto e quer vir para cima da gente com esse mimimi de racismo? Ah, vá para o inferno”, completou.





Assista o vídeo:

“Macaca com cabelo horrível”

Em 2017, a moça, que diz ser uma “socialite”, fez um vídeo para proferir ofensas contra a menina, que na época tinha 4 anos, chamando-a de “macaca” com “cabelo horrível, de bico de palha” e “nariz de preto”. Os artistas então acionaram a Justiça cível e criminal. Ela dizia não entender por que as pessoas “ficavam no Instagram do Bruno Gagliasso, elogiando aquela macaca”.

“A menina é preta, tem um cabelo horrível, de bico de palha, e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda? Aí essas mesmas pessoas vêm ao meu Instagram me criticar pela minha aparência?”, disse Day.

Giovanna reagiu à época: “Bom domingo com amor e a pureza de uma criança a todos que têm nos mandado mensagens sobre o acontecido. Racismo é crime, e já estamos tomando as devidas providências perante a lei”.

“Estimula a prática do racismo”

Para fixar a quantia, Leonardo Grandmasson Ferreira Chaves afirmou ter levado em consideração “a intensidade do dolo de ofender; a reiteração dessas ofensas e alcance do dano propagado nas mídias sociais, atingindo milhares de usuários da rede mundial de computadores”. “Observo, também, que a ré, na qualidade de ‘influencer digital’, ao proferir tais ofensas, estimula a prática do racismo, o que acentua a reprovabilidade de sua conduta”, destacou o magistrado.

