Ganhar dinheiro em 2022? Veja como se preparar

A economia nacional vai sentir os efeitos da disputa política polarizada que acontecerá em 2022 no Brasil. Apesar de todas as previsões pessimistas do mercado, é possível se preparar para ganhar dinheiro em 2022, mesmo em um cenário econômico cheio de incertezas.

O economista e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV) há 20 anos Paulo Gala relembra que, em março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, a bolsa brasileira viveu um dos momentos mais sombrios de sua história recente.

“Houve uma queda de mais de 30% na bolsa que levaram a quatro circuit breakers (mecanismo que permite, em oscilações mais bruscas nos preços, que ordens de compra e de venda sejam rebalanceadas e amortecidas)”, conta. “Aplicações de anos de investidores escorreram pelo ralo e houve uma fuga de mais de R$ 40 bilhões de capital estrangeiro.”

Ainda assim, muitos investidores conseguiram ter ganhos significativos no mercado financeiro brasileiro. Como? Isso só foi possível porque esses investidores entendem a economia e conseguem planejar suas escolhas de acordo com os cenários possíveis.

Pensando neste cenário, Gala criou uma série especial “Lucro em Qualquer Cenário”, direcionada a investidores que queiram aprender como ganhar dinheiro independentemente do resultado das eleições. Participe aqui.

Conjuntura favorável

Para o economista, o cenário atual oferece indicadores favoráveis para altos ganhos financeiros, seja qual candidato ganhar, pois vai haver impacto de forma direta na economia do país e no bolso das pessoas.

“O mercado emite sinais que permitem montar os cenários por meio dos melhores indicadores econômicos e, assim, ganhar dinheiro com seus investimentos de forma segura para garantir seu futuro financeiro”, afirma.

Mas é preciso ficar atento, alerta Gala. “O mercado financeiro virou uma loteria. Muitas das pessoas que fazem recomendações de investimentos não têm competência sequer para fazer indicações.”

Ele orienta que todo investidor precisa estar bem-informado sobre o que acontece no cenário econômico nacional e do mundo. Isso é importante para agir rápido, montando sua carteira com base nos cenários antes que eles se consolidem, e fazer os ajustes necessários para otimizar ganhos.

Saiba quais são as informações importantes que você precisa estar sempre atualizado para criar os cenários possíveis e como agir em cada um para ganhar dinheiro em 2022. Confira a série especial “Lucro em Qualquer Cenário” disponível aqui e descubra como.