Quer conhecer a mansão mais cara de Portugal? Marcello Antony mostra

Marcello Antony mostrou mais uma mansão que tenta vender em Portugal na última semana. Desta vez, ele é responsável pela mansão mais cara do país. O ex-ator da Globo anunciou uma mudança de carreira para se dedicar ao ramo imobiliário em junho.

A mansão, descrita pelo corretor de imóveis como “ultra-premium”, é vendida por R$ 200 milhões. Segundo Marcello, a propriedade foi projetada pelo arquiteto Victor Vitorino, responsável também por um imóvel de Cristiano Ronaldo. “Essa casa é uma verdadeira obra de arte”, descreveu o ex-global. Marcello afirmou que a casa fica localizada na Riviera Portuguesa, nome dado à região de Cascais.

Marcello vive em Portugal há sete anos e está afastado da televisão brasileira desde 2017. Ele chegou a trabalhar em dois projetos portugueses, mas anunciou que seguiria no ramo de imóveis em um vídeo no Instagram neste ano. “É com grande entusiasmo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a você a experiência excepcional que merece na busca do seu imóvel perfeito”, disse.

Em uma publicação mais antiga, feita pelo perfil oficial da agência que o contratou, Marcello é descrito como um profissional que “traz a mesma paixão e excelência que marcaram sua jornada através do cinema, teatro e televisão para a indústria imobiliária”.