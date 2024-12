Quenianos mantêm hegemonia e fazem dobradinha na São Silvestre

SÃO PAULO, 31 DEZ (ANSA) – Os quenianos Agnes Keino, 36, e Wilson Too, 33, foram os grandes campeões da 99ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na manhã desta terça-feira (31), em São Paulo. O Brasil chegou ao pódio apenas na prova feminina.

Agnes faturou a medalha com tempo de 51 minutos e 26 segundos, deixando para trás a também queniana Cynthia Chemweno. Já a brasileira Nubia de Oliveira garantiu a terceira colocação, sendo a única representante do país a subir no pódio na edição de 2024.

No masculino, Wilson finalizou a corrida em 44 minutos e 21 segundos. Joseph Panga, da Tanzânia, garantiu a medalha de prata, enquanto que o queniano Reuben Poghisho ficou com o bronze.

As últimas vezes que o Brasil venceu a São Silvestre foi em 2006, com Lucélia Peres, e em 2010, com Marilson Gomes dos Santos. (ANSA).