Quenianos dominam o pódio da 98ª Corrida de São Silvestre

Os atletas quenianos dominaram o pódio da 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, realizada na manhã deste domingo (31) pelas ruas da cidade de São Paulo. O percurso de 15 quilômetros teve saída e chegada na Avenida Paulista.

No feminino, a vitória ficou com Catherine Reline Amanang Ole. Ela venceu pela segunda vez a competição. No masculino, o queniano Timothy Kiplagat garantiu o primeiro lugar.

Com a vitória de Catherine, de 21 anos, o Quênia aumentou a hegemonia no feminino. O país africano ficou no lugar mais alto do pódio nas últimas sete edições da categoria.

A atleta não começou a prova em vantagem, mas assumiu a liderança pouco depois da Avenida Pacaembu. A também queniana Sheila Chelangat e a etíope Wude Ayalew Yimer, que ficou na segunda colocação em 2022, fecharam o pódio.

A melhor brasileira classificada foi Felismina Vedohali, que chegou na sexta colocação. A também brasileira Kleidiane Barbosa ficou em sétimo.

Catherine concluiu a prova em 49min54s, enquanto Sheila Chelangat fez em 51min35s e Wude Ayalew Yimer em 51min46s. A brasileira Felismina Vedohali completou a corrida em 55min12s.

Já no masculino, Emmanuel Bor e Reuben Longoshiwa completaram o pódio ao lado de Kiplagat. O melhor brasileiro classificado foi Johnatas de Oliveira, que ficou na sexta posição.

A largada começou disputada, mas os quenianos tomaram conta da prova em seguida. Timothy Kiplagat completou a corrida em 44min52s e Emmanuel Bor fez em 45min28s. Reuben Longoshiwa completou o pódio com o tempo de 45min44s. O brasileiro Johnatas de Oliveira realizou a prova em 46min33s.

