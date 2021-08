Queniano Eliud Kipchoge revalida título olímpico na maratona

O queniano Eliud Kipchoge, detentor do recorde mundial na modalidade, revalidou seu título olímpico na maratona este domingo (noite de sábado, 7, no Brasil), em Sapporo, no início do dia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Kipchoge, que era o favorito, terminou a prova com um tempo de 2 horas, 8 minutos e 38 segundos, acima do seu recorde mundial (2h01:39 desde 2018).

A prata ficou com o holandês Abdi Nageeye (2h09:58) e o bronze com o belga Bashir Abdi (2h10:00).

O brasileiro Daniel Nascimento, que chegou a liderar a prova, passou mal, precisou de atendimento médico e teve que abandonar a maratona.

Outro brasileiro, Daniel Chaves, também já tinha abandonado a prova.

Paulo Roberto de Paula cruzou a linha de chegada em 69º.

Com o resultado deste domingo, Kipchoge confirmou-se como o maior maratonista da história e se tornou o terceiro corredor a vencer a maratona olímpica duas vezes consecutivas, depois do etíope Abebe Bikila (1960 e 1964) e do alemão oriental Waldemar Cierpinski (1976 e 1980).

No total, Kipchoge acumula quatro medalhas olímpicas, pois além dos outros da maratona, tem o bronze dos 5.000 metros em 2004 e a prata na mesma distância em 2008.

dr/gbv/mvv

Veja também