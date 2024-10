Queniana bate recorde mundial e faz história ao vencer a Maratona de Chicago 

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 13:32 Para compartilhar:

A queniana Ruth Chepngetich fez história neste domingo ao vencer a Maratona de Chicago, nos Estados Unidos, com o tempo de 2h09min57s, o novo recorde mundial da distância, baixando quase 2 minutos da etíope Tigst Assefa, que completou a prova de Berlim, no ano passado, em 2h11m53s. Nenhuma mulher havia conseguido correr abaixo das 2h10min até agora.

O resultado de Chepgnetich foi tão expressivo que a segunda colocada, a etíope Sutume Asefa Kebede, marcou o tempo de 2h17min32. Irine Cheptai, do Quênia, ficou em terceiro com 2h17min51s. Ela também conquistou o tricampeonato em Chicago, tendo vencido também em 2021 e 2022. No ano passado, ficou em segundo.

“Esse é meu sonho e ele se tornou realidade. Eu lutei muito. Pensei muito no recorde mundial e consegui. Chicago é como uma casa para mim, me motiva muito correr aqui”, disse a recordista mundial.

No masculino, o vencedor foi o queniano John Korir, que completou a prova em 2h02min43s e conquistou o seu primeiro título na maratona internacional. Ele, que se tornou o sexto maratonista mais rápido da história, teve em seu lado no pódio os etíopes Huseydin Esa e Amos Kipruto.

“Hoje foi uma boa corrida, fui pela vitória e não pelo tempo. Tive paciência e acreditei em mim mesmo”, comemorou o queniano.