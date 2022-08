Quem vai e quem fica? Globo define lista de narradores no Qatar e nome de veterano surpreende ao ficar no Brasil

Parceria Lance & IstoÉ 05/08/2022 - 20:32 Compartilhe

A Globo definiu o time de narradores para a Copa de Mundo de 2022 com Galvão Bueno e Luis Roberto, com transmissões diretamente do Catar. Cleber Machado, experiente narrador, é a surpresa da lista fora do trabalho presencial.

– Morre Jô Soares, ícone do entretenimento brasileiro e torcedor do Fluminense

Além de Cléber, a narradora Renata Silveira também vai narrar os jogos direto dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro.

A emissora também levará para o país sede os comentaristas Caio Ribeiro, Roger Flores, Junior e Ana Thais. Já na equipe que permanecerá no Brasil ficam Paulo Nunes, Richarlyson e Ricardinho, entre os convocados.

Já entre os repórteres, Eric Faria e Kiko Menezes também vão carimbar o passaporte para o Catar. Tiago Leifert e Fernanda Colombo seguirão no Brasil para as transmissões das partidas da Copa, no Globo Play.

No SporTV, os narradores Luiz Calor Junior e Milton Leite vão para a Copa. Já nas transmissões remotas estão Everaldo Marques, Jader Rocha e Rogério Correa. No time de repórteres, Gabriela Ribeiro e Guilherme Pereira estão escalados para viajem até o país da Copa.

A Copa do Mundo acontecerá de 21 de novembro a 18 de dezembro, e terá a primeira partida do Brasil na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia, às 16h, horário de Brasília.

E MAIS:

E MAIS: