Quem vai apresentar o ‘Bom Dia SP’ após a demissão de Bocardi?

Depois da demissão do jornalista Rodrigo Bocardi, apresentador do Bom Dia São Paulo, da TV Globo, por descumprimento de normas éticas, a jornalista Sabrina Simonato irá apresentar o programa a partir desta sexta-feira, dia 31.

A informação foi divulgada pela TV Globo ainda nesta quinta-feira, dia 30. Simonato terá jornada dupla, com a estreia, no próximo sábado, dia 1º, no comando do Bom Dia Sábado, em parceria com Marcelo Pereira.

Em nota emitida pela emissora, a empresa explica o motivo pelo qual o apresentador foi demitido. “Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, diz.